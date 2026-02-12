Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

O víkendu zavítá do Liberce FC Baník Ostrava

Připravujeme bezpečnostní opatření. 

V neděli 15. února 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání Fortuna ligy mezi celky FC Slovan Liberec a FC  Baník Ostrava. Zápas bude zahájen v 15:30 hodin. 

Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě  páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem  policistů bude mimo jiné  zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou taDSC_0566.JPGké členové Antikonfliktního týmu a policisté z pořádkových jednotek Libereckého kraje spolu se služebními kynology a hipology. 
Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů. 

Děkujeme za spolupráci. 
 

12. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

