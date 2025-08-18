Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
O víkendu proběhl festival elektronické hudby Mácháč 2025
Zúčastnily se ho tisíce návštěvníků.
V průběhu festivalu elektronické hudby Mácháč, který se konal o uplynulém víkendu na pláži Klůček v Doksech, jsme dohlíželi na veřejný pořádek i na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Preventivně jsme posílili výkon služby, abychom svou přítomností v oblasti předcházeli trestné činnosti.
Na plnění těchto úkolů se spolu s policisty českolipského územního odboru podíleli také policisté z odboru služby pořádkové a z odboru služby cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, policisté z oddělení silničního dohledu libereckého krajského ředitelství a krajské pořádkové jednotky Libereckého kraje. Z vodní hladiny dohlíželi na bezpečnost návštěvníků policisté z poříčního oddělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje spolu s jejich kolegy ze Saska. Na Doksku působili také příslušníci Celního úřadu v Liberci.
V rámci víkendového bezpečnostního opatření jsme odhalili a zadokumentovali 39 případů držení drog, 33 z nich jsme kvalifikovali jako přestupek a 6 dalších jako přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté nejčastěji zajišťovali marihuanu, extázi, pervitin a kokain. Nejvíce drogy u sebe měl 30letý cizinec, a to konkrétně 161 gramů krystalické látky, která při orientačním testu vykazovala přítomnost metamfetaminu. Zajištěné drogy bude ještě zkoumat kriminalistická laboratoř a teprve po jejich ověření můžeme pokračovat v úkonech trestního řízení, které jsme již o víkendu v této souvislosti zahájili. Čtyřem řidičům motorových vozidel jsme zadrželi řidičský průkaz, a to proto, že se po pozitivní orientační zkoušce na drogy odmítli podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Dalšími prohřešky řidičů byly například jízda bez použití bezpečnostních pásů nebo nevyhovující technický stav vozidel.
18. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková