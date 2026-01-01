O VALAŠSKÝ MAJÁK 2026

Charitativní turnaj v malé kopané. 

Obec Horní Lideč ve spolupráci se složkami IZS a Nezávislým odborovým svazem Policie ČR chystá na první červnovou sobotu již tradiční charitativní turnaj v malé kopané „O VALAŠSKÝ MAJÁK“.
Ovšem kromě fotbalu toho bude k vidění mnohem více a bohatý program na místním sportovním areálu je vlastně celodenní. Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek bude věnován na pomoc rodinám příslušníků IZS. 

15. května 2026, nprap. Petr Jaroš

