Služba veřejnosti a prestižní povolání

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

O středy další omezení

V noci ze soboty na neděli nebude možné na několik hodin stavbou projíždět ve směru z i do Brna. 

V souvislosti s rozšířením dálnice a pokračující přestavbou křížení D1 a D2 dochází v oblasti na jih od Brna k dalším dopravním omezením. Od středečního rána bude na příjezdu do Brna od Břeclavi změněn režim dopravy. Stavbou se bude jezdit v režimu 1+1. Navíc v noci ze soboty na neděli nebude možné na několik hodin stavbou projíždět ve směru z i do Brna. Místa uzavírky bude možné objíždět stanovenými trasami. Na ně řidiče navede dopravní značení. Doporučujeme úsekem projíždět s vekou opatrností a věnovat pozornost dopravnímu značení. Úsek je dopravně vytížený a o předvánočním víkendu lze očekávat, že bude dopravní situace v blízkosti obou přilehlých nákupních center velmi složitá. Dopravní policisté se budou situaci v oblasti věnovat. Budou připraveni dopravu usměrňovat a budou reagovat na vzniklé komplikace v podobě nehod či neočekávaných situací. Řidičům doporučujeme zvolit alternativní trasu a místo se vyhnout.

por. Bohumil Malášek, 9. prosince 2025

