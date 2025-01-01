Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výběrové řízení na odprodej nepotřebného chemického a laboratorního majetku
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Č.j. KRPB-178013-23/ČJ-2024-0600MM-PAV
Výběrové řízení na odprodej nepotřebného chemického a laboratorního majetku – II. kolo
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako organizační složka státu (dále jen „krajské ředitelství“), předkládá v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů nabídku nepotřebného majetku z vlastnictví státu, konkrétně chemický a laboratorní majetek -
II. kolo nabídkového řízení.
Majetek bude prodáván zájemcům z řad fyzických a právnických osob formou výběrového řízení na základě veřejné soutěže. Kritériem bude nejvyšší nabídnutá cena.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na resortních internetových stránkách (https://www.policie.cz), na resortních intranetových stránkách - server KŘ Policie Jmk Brno, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (https://www.uzsvm.cz) a na úřední desce Krajského ředitelství policie Jmk, Kounicova 24 Brno.
Prohlídka majetku se koná v objektu Policie ČR, Brno, ulice Pražákova 366/54 dne 17. října 2025 od 9:00 do 11.00 hodin. V případě zájmu o nabízený majetek, doporučujeme prohlídku majetku.
Prezence k prohlídce ve vstupu do objektu v době od 8,30 do 9,15 hodin. Kontaktní osoby: Karel Trčka, tel. 974 628 181, mobil 725 087323, Marcela Martínková, tel. 974 628 162, mobil: 601 571046
Soutěžní lhůta k podání nabídek končí dne 27. října 2025 ve 12,00 hodin.
Přílohou oznámení je:
seznam nabízeného majetku (příloha č. 1),
podmínky veřejné soutěže (příloha č. 2),
krycí list nabídky – Žádost o odprodej chemického a laboratorního majetku – formulář (příloha č. 3),
Kontaktní osoba ve věci nabídkového řízení: Andrea Pavlů, tel. 974 631 240, mobil: 727 931 264
plk. Mgr. Miroslav Nešpor
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky