Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

O možnosti investování se poraďte s odborníky

O bezmála 100 000 korun přišla žena z Českobudějovicka. 

Pokud máte chuť investovat, poraďte se nejprve s odborníky. Vyhnete se tak totiž kontaktu s podvodníky, kteří vás lákají prostřednictvím líbivých reklam na internetu. Často jsou jejich tvářemi známé a populární osobnosti, kteří o svém podílu na těchto reklamách nemají ani tušení. Na další takovou reagovala žena z Českobudějovicka, kterou kontaktoval údajný zástupce investiční společnosti a jak tomu bývá, přiměl ji k zaslání peněz na jím určené účty. Žena tak přišla o bezmála 100 000 korun a dalším případem podvodu se zabývají českobudějovičtí policisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 