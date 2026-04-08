Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
O možnosti investování se poraďte s odborníky
O bezmála 100 000 korun přišla žena z Českobudějovicka.
Pokud máte chuť investovat, poraďte se nejprve s odborníky. Vyhnete se tak totiž kontaktu s podvodníky, kteří vás lákají prostřednictvím líbivých reklam na internetu. Často jsou jejich tvářemi známé a populární osobnosti, kteří o svém podílu na těchto reklamách nemají ani tušení. Na další takovou reagovala žena z Českobudějovicka, kterou kontaktoval údajný zástupce investiční společnosti a jak tomu bývá, přiměl ji k zaslání peněz na jím určené účty. Žena tak přišla o bezmála 100 000 korun a dalším případem podvodu se zabývají českobudějovičtí policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. dubna 2026