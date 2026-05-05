Nulová tolerance
Policisté se zaměřili na jízdu pod vlivem návykových látek.
Během konce dubna a začátku května proběhla na jihu Čech krajská dopravně bezpečnostní akce pod názvem Nulová tolerance, směřující k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení dopravní nehodovosti v důsledku porušování ustanovení o zákazu požívání návykových látek před a během jízdy řidiči vozidel.
Během 24 hodin zastavili policisté pořádkové a dopravní služby 1 672 motorových a nemotorových vozidel, kdy zjistili 251 přestupků a 3 trestné činy. Jízdu pod vlivem alkoholu si neodpustilo 9 řidičů a ve 3 případech jsme zjistili jízdu pod vlivem omamně psychotropních látek. V 93 případech porušili řidiči nejvyšší povolenou rychlost v jízdě – v 51 případech v obcích a 42 mimo ně.
Nevyhovující technický stav motorových vozidel byl zjištěn v 80 případech. Poměrně vysoký počet přestupků – neuhrazení povinného poplatku za užití dálnice – jsme zaznamenali v 34 případech.
Dodržte zákonné ustanovení silničních předpisů, ať se vždy bezpečně a bez újmy vrátíte zpět do svých domovů.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. května 2026