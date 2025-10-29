Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nožem vyhrožoval zdravotnickému personálu
Policisté muže na místě zadrželi.
Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování sedmatřicetiletému muži z Karlovarska.
Podezřelý muž měl být hospitalizován v jednom zdravotnickém zařízení na Karlovarsku. V úterý 28. října kolem půl šesté hodiny večerní měl u personálu agresivně požadovat vydání léků nad rámec předepsané medikace. Zdravotní sestry mu toto odmítly, na což zareagoval tak, že odešel zpět do svého pokoje, kde měl vykřikovat před dalšími lidmi, že zdravotní sestry fyzicky napadne nožem. Následně si na pokoji vzal svůj nůž. Po chvíli měl projít kolem sesterny, kdy měl zavírací nůž otevřený a vložený v ústech, přičemž došel až ven před budovu.
Zdravotnický personál tuto věc oznámil na tísňovou linku policie. Policisté, kteří okamžitě vyrazili na místo, sedmatřicetiletého muže po několika málo minutách od oznámení před budovou zadrželi. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Provedenou prohlídkou policisté u muže nalezli rozkládací nůž.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Jan Bílek
29.10.2025