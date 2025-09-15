Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nový zdravotnický batoh pro policisty v Solnici
Větší bezpečí pro obyvatele Rychnovska!
Policisté působící v Solnici na detašovaném pracovišti Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje získali novou výbavu – zdravotnický batoh, který obsahuje základní nezbytnosti pro poskytování první pomoci. Ten jim předalo město Solnice prostřednictvím starosty Jana Hostinského jako podporu jejich práce v krizových situacích.
Policisté v Solnici často vyjíždějí k oznámením, která se týkají záchrany života – ať už jde o dopravní nehody, náhlé zdravotní komplikace nebo jiné mimořádné události. Díky novému batohu mohou poskytnout účinnou první pomoc ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby, což významně zvyšuje šanci na záchranu lidského života.
Starosta Jan Hostinský připomněl konkrétní případy, kdy policisté pomohli zachránit životy: „Před několika lety se jim podařilo obnovit srdeční činnost místní občanky, která byla následně letecky přepravena do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V uplynulém roce vedle pátrání po pohřešovaných osobách např. poskytli první pomoc alergikovi po bodnutí vosou nebo muži v Kvasinách, na něhož spadl železný rám. V obou případech byly osoby po úspěšné stabilizaci předány zdravotnické záchranné službě.“
Význam vybavení zdůraznil i ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka: „Tato výbava je pro nás i obyvatele Solnicka a celého Rychnovska velkým přínosem. V mnoha případech jsou naši policisté na místě události první a možnost okamžitého zásahu může být rozhodujícím faktorem. Solnicko je navíc významnou průmyslovou oblastí s vysokou koncentrací zaměstnanců, což zvyšuje riziko mimořádných situací. Policisté zde tak vedle své bezpečnostní role zastávají i důležitou podpůrnou zdravotnickou funkci.“ Zároveň pan ředitel poděkoval městu Solnice za podporu bezpečnosti a zdraví v regionu.
Město Solnice tímto krokem vyjádřilo uznání práci policistů a jejich nasazení ve službě veřejnosti.
mjr. Magdaléna Vlčková
15.9.2025