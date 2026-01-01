Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Novoroční oslavy v Pardubickém kraji

Policisté oproti loňskému roku přijali zhruba o 40 více volání na tísňovou linku. Řešili mimo jiné nedovolené použití pyrotechniky. 

Policisté od včerejšího večera do dnešního rána evidují celkem 272 volání na linku 158. V porovnání s předchozím rokem, kdy těchto volání bylo 234, se jedná o mírný nárůst. 

Ve 191 případech na tato oznámení policisté vyjížděli a nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, požáry a také dopravní nehody, kterých evidujeme hned 36. 

V souvislosti s pyrotechnikou jsme na linku 158 přijali 28 oznámení. Ve většině případů se ale po našem příjezdu na místě nikdo nenacházel a ani oznamovatelé pak již mnohdy nezvedali telefon a nekomunikovali. V několika těchto situacích se jednalo o použití pyrotechniky v souladu se zákonem a 2 události policisté zadokumentovali jako přestupek. 

Krátce po půl 4 ráno vyjížděli policisté na Chrudimsko, kde se jedna z novoročních oslav zvrhla. Jeden z účastníků si po předchozí hádce došel pro zbraň vypadající jako samopal MP5, se kterou měl několikrát vystřelit a vyhrožovat ostatním. Policisté po příjezdu muže zadrželi a provedli u něho dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,5 promile. Vzápětí také zjistili, že se s největší pravděpodobností jednalo o vzduchový samopal s kovovými kuličkami. Zbraň bude odeslána a podrobena expertize. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Muž tak po zbytek Nového roku strávil v policejní cele. 

por. Iveta Kopecká
1. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 