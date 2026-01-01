Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Novoroční oslavy v Pardubickém kraji
Policisté oproti loňskému roku přijali zhruba o 40 více volání na tísňovou linku. Řešili mimo jiné nedovolené použití pyrotechniky.
Policisté od včerejšího večera do dnešního rána evidují celkem 272 volání na linku 158. V porovnání s předchozím rokem, kdy těchto volání bylo 234, se jedná o mírný nárůst.
Ve 191 případech na tato oznámení policisté vyjížděli a nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, požáry a také dopravní nehody, kterých evidujeme hned 36.
V souvislosti s pyrotechnikou jsme na linku 158 přijali 28 oznámení. Ve většině případů se ale po našem příjezdu na místě nikdo nenacházel a ani oznamovatelé pak již mnohdy nezvedali telefon a nekomunikovali. V několika těchto situacích se jednalo o použití pyrotechniky v souladu se zákonem a 2 události policisté zadokumentovali jako přestupek.
Krátce po půl 4 ráno vyjížděli policisté na Chrudimsko, kde se jedna z novoročních oslav zvrhla. Jeden z účastníků si po předchozí hádce došel pro zbraň vypadající jako samopal MP5, se kterou měl několikrát vystřelit a vyhrožovat ostatním. Policisté po příjezdu muže zadrželi a provedli u něho dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,5 promile. Vzápětí také zjistili, že se s největší pravděpodobností jednalo o vzduchový samopal s kovovými kuličkami. Zbraň bude odeslána a podrobena expertize. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Muž tak po zbytek Nového roku strávil v policejní cele.
por. Iveta Kopecká
1. ledna 2026