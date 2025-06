Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nové výslechové místnosti – pomoc především obětem trestných činů

KRAJ – Královéhradecký kraj pomůže Policii ČR s vybudováním nového výslechového centra.

Stávající výslechové místnosti v sídle krajského policejního ředitelství jsou rozptýlené po celé budově a jejich stav neodpovídá nárokům kladeným na důstojné a bezpečné prostředí pro komunikaci s oběťmi. To negativně dopadá nejen na práci policistů, ale především na samotné vyslýchané osoby – oběti, svědky, děti, seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Proto byla zpracována studie, která navrhuje moderní, centralizované výslechové centrum odpovídající potřebám všech účastníků trestního řízení, s důrazem na ochranu důstojnosti a duševní pohody těch nejzranitelnějších.

Plán počítá se speciálními místnostmi pro děti, mladistvé a zranitelné dospělé oběti trestných činů. Moderní audiovizuální a počítačová technika přispěje ke snižování sekundární viktimizace a zároveň zajistí kvalitní dokumentaci výpovědí pro účely trestního řízení. Cílem projektu je vytvořit prostředí, kde se oběti budou cítit bezpečněji, což přispěje nejen k vyšší ochotě spolupracovat, ale i k lepší ochraně jejich práv a psychického zdraví.

Centrum bude sloužit policistům z celého kraje, ale jeho přínos pocítí především občané – jako oběti, svědci i jejich blízcí. „Dar Královéhradeckého kraje ve výši 3,5 mil. korun nám pomůže vytvořit čtyři moderní a důstojné výslechové místnosti. Tento příspěvek je investicí do bezpečnosti a spravedlnosti, která se vrací občanům v podobě lepších podmínek pro vyšetřování trestné činnosti,“ uvedl plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Výstavba zahrnuje kompletní rekonstrukci interiéru a modernizaci technických instalací. Realizace by měla trvat přibližně šest měsíců a předpokládané náklady přesáhnou 10 milionů Kč. Nové prostory by měly být uvedeny do provozu v roce 2027.

Význam centra přesahuje rámec policejní práce – půjde o místo, kde se bude důstojně, citlivě a profesionálně zacházet s lidmi v mimořádně stresových situacích. Ve spolupráci se soudními znalci, psychology a dalšími odborníky umožní provádět výslechy, krizovou intervenci i znalecká vyšetření tak, aby byla chráněna lidská důstojnost a zároveň posílena důvěra veřejnosti v právní stát.

mjr. Magdaléna Vlčková

30.6.2025

