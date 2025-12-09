Nové vozidla Toyota Hilux
Prvních dvacet pick upů Toyota Hilux míří do služby a rozšiřuje technické možnosti útvarů působících v nejnáročnějších podmínkách.
Společnost Toyota Tsusho nám dnes v Čestlicích předala prvních dvacet terénních pick upů Toyota Hilux v policejním provedení. Slavnostní předání proběhlo za účasti policejního prezidenta generálporučíka Martina Vondráška a zástupců společnosti Toyota Central Europe Czech a Toyota Tsusho, které vozy policii dodává.
Nové Toyoty Hilux jsou pořizovány v souladu s rámcovou dohodou na terénní automobily typu pick up 4x4 v počtu až 50 kusů. Motorizaci tvoří výkonný turbodieselový motor 2,8 litru s mild hybridním 48V systémem. Automobily budou využívat především speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a jednotka speciální ochrany Ochranné služby. Nové pick upy zvýší schopnost policie přepravovat rozměrnější nebo početnější materiál do míst, která jsou běžnými vozidly obtížně dostupná. Do budoucna budou další vozidla alokována například na oddělení služební hipologie, oddělení služební kynologie, poříční oddělení nebo k dalším specifickým útvarům pořádkové policie. Nově pořizovaná vozidla nahradí služební dopravní prostředky určené k vyřazení Ford Ranger a Volkswagen Amarok.
Terénní automobily Toyota Hilux pro Policii ČR jsou vybaveny dvoukabinovou karosérií DoubleCab pro pět osob. Nákladová korba je uzavřena neprůhlednou skořepinou typu hardtop, která se otevírá zezadu i z obou bočních stran. Součástí výbavy je policejní polep, kompletní výstražné zařízení, radiová technika a vše potřebné pro služební nasazení.
Vznětový motor o objemu 2 755 cm³ poskytuje výkon 150 kW, točivý moment 500 Nm a spotřebu 9,6 litru na 100 kilometrů, a je posílen mild hybridním 48V systémem, který zmíněný diesel kombinuje s elektrickým motorgenerátorem, lithium iontovou baterií a DC DC měničem.
Šestistupňová automatická převodovka doplňuje pohon všech kol s přiřaditelnou přední nápravou. Vozidla zvládnou brodivost až 700 mm, mají světlou výšku 255 mm, užitečnou hmotnost 1 000 kg a tažnou kapacitu 3 500 kg.
„Vozy pro policii jsme upravili podle jejich požadavků. Součástí policejní přestavby je nezávislé topení Webasto, kompletní sada celoročních pneumatik, odnímatelné tažné zařízení či šnorchl s hlavicí Air Ram. Terénní nasazení podporuje také vyprošťovací naviják s tažnou silou 36 kN včetně příslušenství,“ dodává Pavel Vávra, ředitel Toyota Tsusho.
„Jsem rád, že se nám daří pořizovat vozidla, která reflektují skutečné potřeby výkonu služby. Pořádkové jednotky nezřídka pracují ve složitých podmínkách a náročný terén, kam potřebují přepravit množství specifického vybavení, je nesmí zastavit,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek s tím, že tento druh vozidel ve výbavě Policie ČR dlouhodobě chyběl.
Toyota má v našich službách dlouhodobě pevné místo. Model Land Cruiser 150 slouží u cizinecké policie doma i v zahraničí, u pořádkové policie v horských oblastech i u specializovaných útvarů. Pick up Hilux tak navazuje na předchozí spolupráci a rozšiřuje technické možnosti policistů v terénu.
„Naše Hiluxy již roky slouží u různých složek integrovaného záchranného systému jako nedílná součást jejich náročné práce v těžkém terénu. To, že se v těžkých podmínkách osvědčily, dokládá i nový kontrakt s policií. Svěřit naše vozy do služby u Policie ČR považujeme za nejvyšší uznání, které je možné získat,“ říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
Cena jednoho automobilu je 1 487 000 korun bez DPH a 1 799 270 korun včetně DPH.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
9. prosince 2025