Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nová vlna podvodných sms zpráv
Podvodníci vymáhají peníze za dopravní přestupky.
Policisté varují veřejnost před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se v posledních dnech šíří mezi obyvateli Karlovarského kraje. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se přimět adresáty k okamžité úhradě údajné pokuty za dopravní přestupek.
Popis podvodných zpráv
V prvním typu zprávy je příjemce informován, že „systém elektronické kontroly provozu zaznamenal porušení rychlostního omezení související s Vaším vozidlem“. SMS vyzývá k uhrazení předepsané částky do 3 dnů s tím, že v opačném případě může být zahájen další postup k vymáhání pohledávky.
Druhý typ podvodné zprávy je rozesílán pod hlavičkou údajného „Českého úřadu pro bezpečnost silničního provozu“. Zpráva informuje o porušení pravidel silničního provozu, které mělo být zaznamenáno kamerovým systémem. Opět obsahuje výzvu k rychlé úhradě pokuty a upozornění, že při prodlení bude denně účtován poplatek za pozdní platbu. Pokud lhůta splatnosti přesáhne 15 dní, hrozí podle textu zprávy předání věci soudu.
Součástí těchto SMS zpráv bývá také odkaz na internetovou stránku, která má sloužit k provedení platby. Tyto odkazy ovšem vedou na falešné stránky, jejichž cílem je vylákat z uživatele osobní a platební údaje.
Policejní preventisté Krajského ředitelství Karlovarského kraje veřejnost upozorňují, že takovýmto způsobem nikdy nevyzývají k úhradě pokut!!!
Preventivní rady pro veřejnost
Policie doporučuje občanům dodržovat následující zásady:
• neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zprávách,
• nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy,
• ověřujte si informace z oficiálních zdrojů, například na webových stránkách Policie ČR nebo příslušných úřadů,
• v případě pochybností kontaktujte Policii ČR nebo se obraťte na linku 158,
• zprávu smažte a nereagujte na ni.
Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně Policii ČR.
Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Podvodníci neustále zdokonalují své metody a snaží se působit důvěryhodně. Základní opatrnost a ověřování informací jsou klíčové pro ochranu před těmito podvody.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
16. 6. 2026