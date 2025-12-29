Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nová pravidla pro pyrotechniku
Od 1. prosince 2025 začala platit nová pravidla používání zábavní pyrotechniky.
Novela zákona upravující používání zábavní pyrotechniky přináší zásadní změny, které mají chránit zdraví lidí i zvířat. Odpalování ohňostrojů je nyní možné pouze ve vzdálenosti minimálně 250 metrů od citlivých objektů, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, útulky pro zvířata, zoologické zahrady či chovy zvířat. Ministerstvo zemědělství navíc zveřejnilo mapu oblastí, kde je pyrotechnika zcela zakázána, včetně důvodů, proč k omezení došlo.
Obce a města mohou pravidla dále zpřísnit prostřednictvím obecních vyhlášek. Každý, kdo plánuje ohňostroj, by si proto měl nejprve ověřit místní podmínky. Pyrotechnické výrobky, s výjimkou kategorie F1 (např. prskavky či bouchací kuličky), se nesmí prodávat mimo kamenné prodejny.
Používání pyrotechniky podléhá přísným zásadám požární bezpečnosti. Odpalovat je možné pouze na otevřeném prostranství, nikoli z oken či balkónů. Zákon také upozorňuje na riziko spojené s alkoholem – snížená obezřetnost může vést k vážným úrazům či požárům. Statistiky ukazují, že každoročně dochází v souvislosti s ohňostroji k desítkám vážných nehod, které mají někdy i katastrofální následky.
Na dodržování pravidel budou dohlížet policisté spolu se strážníky městských a obecních policií. Nová opatření mají přispět k tomu, aby se oslavy konce roku a další příležitosti obešly bez zbytečných rizik a ohrožení zdraví či životního prostředí. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel, snížit počet úrazů a omezit negativní dopad na životní prostředí i zvířata.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
29. prosince 2025