Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nová pravidla pro prodej i odpalování od prosince 2025
Od 1. prosince 2025 vstoupila v účinnost novelizace zákona o pyrotechnice (č. 344/2025 Sb.), která přináší zásadní zpřísnění pravidel pro manipulaci se zábavní pyrotechnikou na území celé České republiky.
Kde platí zákaz používání?
Zábavní pyrotechniku (s výjimkou kategorie F1) je nově zakázáno používat v okruhu 250 metrů od vybraných objektů:
- Nemocnice a zdravotnická zařízení.
- Zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory).
- Útulky pro zvířata a objekty pro chov zvířat.
- Zoologické zahrady.
Zde můžete dohledat v mapě omezení používání pyrotechniky:
https://agrigis.gov.cz/portal/apps/instant/basic/index.html?appid=ded81b51ac6e4ea1b071ef28122f547b
Změny v prodeji a dostupnosti
- Specializované prodejny: Pyrotechnické výrobky lze nově zakoupit pouze v kamenných specializovaných obchodech.
- Kategorie F3: Tato silnější pyrotechnika je nově dostupná výhradně osobám s odbornou způsobilostí.
Nové ohlašovací povinnosti
Plánovaný ohňostroj je nutné nahlásit minimálně 5 pracovních dní předem (v případě ohňostrojných prací 7 dní) těmto institucím:
- Místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
- Obecnímu úřadu.
- Hasičskému záchrannému sboru daného kraje.
Policejní dohled a sankce
Policie ČR avizuje zvýšený dohled nad dodržováním těchto pravidel. Za porušení zákona hrozí vysoké finanční pokuty. Policisté se při kontrolách zaměří na identifikaci osob, které ohňostroj odpálily, a na zajištění důkazů pro přestupkové řízení. První případy porušení (např. při mikulášských tradicích) již policie řeší. Za porušení zákazu hrozí pokuty až 100 000 Kč.
Třídy pyrotechniky F1, F2 a F3 se liší úrovní nebezpečí, hlasitosti a věkem prodejnosti, kde vyšší číslo značí vyšší riziko:
F1 (velmi nízké, od 15 let, např. prskavky, petardy pod 120 dB)
F2 (nízké, od 18 let, např. fontány, rakety, hlasitější, jen venku)
F3 (střední, od 21 let, silnější petardy, kompakty, min. 15m vzdálenost).
Klíčový rozdíl v hluku
U F1 je max. 120 dB, zatímco F2 a F3 jsou hlasitější (F3 petardy kolem 120 dB 15 m daleko), ale obecně platí, že čím vyšší třída, tím hlasitější efekt. Zábavní pyrotechnika představuje vážné riziko pro sluch, protože hlasité zvuky petard (až 120 dB) mohou způsobit okamžité a trvalé poškození, včetně ztráty sluchu a tinnitus (pískání)
Porovnání tříd F1, F2, F3
- F1 (Velmi nízké nebezpečí):
- Věk: Od 15 let.
- Příklady: Prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle.
- Hluk: Do 120 dB (měřeno z bezpečné vzdálenosti), např. petardy F1 (v ČR) nesmí překročit 120 dB.
- Použití: Lze použít i uvnitř obytných budov (při dodržení návodu), bezpečný dosah min. 1 m.
- F2 (Nízké nebezpečí):
- Věk: Od 18 let.
- Příklady: Menší ohňostroje, fontány, rakety, petardy.
- Hluk: Hlasitější než F1.
- Použití: Pouze pro venkovní použití, bezpečná vzdálenost min. 8 m.
- F3 (Střední nebezpečí):
- Věk: Od 21 let, výhradně osobám s odbornou způsobilostí
- Příklady: Silnější kompakty a petardy (např. Dumbum).
- Hluk: Silné exploze, hlasitější než F2, petardy dosahují cca 120 dB z 15 m.
- Použití: Pouze pro venkovní použití, bezpečná vzdálenost min. 15 m.
Je ovšem potřeba slavit příchod Nového roku takovýmto způsobem? Možná je dobré podotknout, že ne každý takový způsob oslav snese a některé naše mazlíčky to velmi stresuje. Buďme tedy ohleduplní a pokusme se slavit Nový rok hlasitými výbuchy našeho smíchu a dobré nálady.
Šťastný a klidný Nový rok vám přejí policisté územního odboru policie Benešov