Nošení stejnokroje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):
„…Pokynu policejního prezidenta č. 290/2017, který upravuje nošení služebního stejnokroje příslušníků Policie České republiky.
Pokud byl tento pokyn v mezidobí zrušen, novelizován či nahrazen jiným interním aktem, rád bych požádal o aktuálně platný předpis, který tuto problematiku upravuje.
Plně respektuji, pokud dokument nebo jeho část nelze z důvodu interního režimu poskytnout, a budu vděčný i za jakékoli části dokumentu, které lze poskytnout.“.
Policie České republiky žadateli poskytla pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis, v aktuálním znění.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025