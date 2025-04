Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nohu z plynu!

KRAJ - Provádíme i kontroly na obchvatu Jaroměře.

V uplynulých dnech se „dálničáři“ ze Stříteže zaměřili na kontrolu dodržování dovolené rychlosti na obchvatu Jaroměře na silnici I/33 v katastru obce Dolany, když přistihli dva řidiče při rychlé jízdě.

Prvního, téměř 50letého přestupce ve vozidle Škoda změřili policisté před půlnocí, když uháněl na „devadesátce“ rychlostí 148 km/h. Řidič na místě přišel o řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.

Ve správním řízení mu hrozí pokuta do 25 tisíc korun a zákaz řízení na 18 měsíců.

Další vozidlo Fiat kontrolovali muži zákona 8 minut po půlnoci na stejném místě. Pouze 20letý cizinec jedoucí taktéž na Náchod jel rychlostí 155 km/h. Jelikož se jednalo o cizince a vznikla důvodná obava, že by se mohl vyhýbat řízení u správního orgánu, policisté mu uložili kauci ve výši 10 tisíc korun, kterou na místě uhradil. I tento muž přišel o řidičský průkaz a nemohl pokračovat v jízdě dál.

Nepřiměřená rychlost je příčinou nejtragičtějších nehod na silnicích. Důvodem přílišného sešlápnutí „plynového pedálu“ je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji nebo dohání zpoždění. Je to však zbytečný hazard. Pár minut, které spěchající motoristé ušetří, nestojí za riziko, které jejich jízda přináší. Kvůli vysoké rychlosti se značně zkracuje čas na bezpečnou reakci a je to obrovská bezohlednost vůči všem v silničním provozu.

Silniční kontroly jsou naším každodenním chlebem, tedy raději dejte nohu z plynu.

por. Pižlová Šárka, DiS.

23.4.2025, 10:30

