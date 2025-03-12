Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nočním Jabloncem projížděla pod vlivem alkoholu
Policisté krátce po půlnoci kontrolovali řidičku, která za volant vozidla usedla pod vlivem alkoholu.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 46leté ženě podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustila tento týden v pondělí několik minut po půlnoci. Tehdy jí kontrolovali policisté při řízení vozidla Škoda Fabia v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská. Provedenou dechovou zkouškou v jejím dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,78 promile. Řidička s naměřenou hodnotou souhlasila a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadovala. Nyní jí za spáchání uvedeného přečinu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
3. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí