Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Noční výlet za dobrodružstvím

LIBEREC – Žádáme veřejnost o spolupráci v případu vloupání do volnočasového areálu v Liberci.

Jak naložit s volným časem? V tom měl celkem jasno asi 30letý strništěm obrostlý jedinec. Navštívil totiž volnočasový areál nedaleko centra Liberce. Bohužel pro něj, mimo pracovní dobu. Ochudil se tím tak o možnost poznat nejen vstřícnost zaměstnanců, ale například také o možnost vyplnit mezery ve své nevědomosti.

Nezvanou návštěvu, na jejímž konci stiskl v rukou cizí peníz, realizoval v noci na 24. června.

Jakmile přemohl vstupní dveře administrativní budovy, začal, za svitu mobilního aparátu, pátrat po kase s penězi. Nutno dodat, že bohužel úspěšně. Kasu našel, hotovost si přivlastnil a navíc, nevědomky osvítil sebe sama pro lepší záběr oka bezpečnostní kamery. Díky tomu vám nyní můžeme představit několik vcelku zdařilých snímků.

Pokud chmatáka oblečeného do zelenočerné mikiny „meatfly“ s kapucí, do černých kalhot se zúženými nohavicemi nad kotníky a se sportovní obuví šedé nebo šedomodré barvy poznáváte, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na telefonním čísle 974467122 nebo nám informace předejte osobně na služebně obvodního oddělení Liberec – centrum. Velmi rádi bychom si totiž s tímto mužem, který si do volnočasového centra přinesl také černý batoh s nápisem „puma“, pohovořili.

I vzhledem k tomu, že jeho počínáním vznikla majiteli areálu škoda ve výši 30tisíc korun, jsme zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. V případě odsouzení tak lapka může v cele využít až dva roky volného času například přemýšlením nad tím, zda by nebylo lepší, kdyby tehdy v noci raději spal.

18. července 2025

por. Vojtěch Robovský

oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem