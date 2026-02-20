Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Noční vloupání na Strakonicku
Škoda za desítky tisíc korun.
Strakoničtí policisté řeší několik případů vloupání, ke kterým došlo v noci z 18. na 19. února 2026. Neznámý pachatel či pachatelé způsobili škodu za více než 120 tisíc korun.
Vloupání do bytových domů v Cehnicích
Pachatel nejprve nezjištěným způsobem překonal vstupní dveře bytového domu v obci Cehnice a následně se vloupal do dvou sklepních kójí. Jednu prohledal bez škody, z druhé odcizil obuv a alkohol v hodnotě přes 5 000 korun. Z domu zmizela také volně odložená značková obuv před dveřmi jednoho z bytů, čímž vznikla škoda 4 000 korun.
Poté vnikl do sousedního bytového domu, kde ze sklepních prostor odcizil několik lahví alkoholu. Škoda byla vyčíslena na přibližně 3 000 korun.
Vloupání do areálu firmy ve Strakonicích
Téže noci došlo také k vloupání do areálu firmy ve Strakonicích v ulici Volyňská. Pachatelé se vloupali do zaparkovaného vozidla ve skladu a odcizili různé druhy ručního i elektrického nářadí a další vybavení. Celková škoda zde dosáhla 109 tisíc korun.
Policisté se všemi případy nadále zabývají.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
20. února 2026