Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Noční řádění ve Strakonicích ukončil všímavý svědek
Policisté dopadli recidivistu po stopách zkázy.
Díky všímavosti jednoho občana se podařilo v úterý 19. května 2026 v časných ranních hodinách zadržet muže podezřelého z majetkové trestné činnosti. Krátce po druhé hodině ranní zaslechl svědek na parkovišti před domy v ulici MUDr. Hradeckého ve Strakonicích neobvyklý hluk. Když se podíval, co se děje, spatřil osobu pohybující se mezi zaparkovanými auty, která poškozovala vozidla, nezaváhal a zavolal na tísňovou linku 158.
Na místo okamžitě vyrazili policisté. Po příjezdu však byl pachatel pryč. Hlídka začala prohledávat okolí a brzy zjistila, že za sebou zanechal doslova spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných vozidel, převrácený motocykl na Sídlišti 1. máje, poškozené dveře domu i další škody v okolí. Policisté se vydali po stopách nočního řádění – a právě ty je dovedly až k podezřelému.
Muže odpovídajícího popisu nakonec vypátrali poblíž zadního vchodu do nemocnice. Ukázalo se, že jde o 27letého muže ze Strakonic dobře známého policii. Na ruce měl řezné zranění a u sebe nesl několik podezřelých předmětů – mimo jiné kladívka na nouzové rozbíjení skla, šroubovák, štípačky, reflexní vestu a další věci.
Při zákroku muž odmítal spolupracovat, choval se agresivně, policisty vulgárně napadal a nerespektoval výzvy policistů. Ti proto museli použít donucovací prostředky. Následně se ukázalo, že byl pod vlivem alkoholu a zřejmě i pod vlivem drog. Dechová zkouška odhalila více než jedno promile alkoholu a orientační test na návykové látky prokázal pozitivitu na přítomnost amfetaminu i metamfetaminu.
Podezřelý skončil v policejní cele. Strakoničtí policisté se případem i nadále zabývají a prověřují další oznámení související s nočním incidentem a sčítají škody nočního řádění.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. května 2026