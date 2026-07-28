Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Noční řádění na Ještědu
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci.
V neděli 26. července 2026 jsme v ranních hodinách přijali oznámení o poškození skleněné výplně oken restaurace na Ještědu. Muže, který si touto aktivitou krátil noc, zadrželi a předali policistům ještě téhož rána kolegové z Městské policie Liberec.
Podle dosud zjištěných skutečností, měl muž během noci opakovaně házet kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Včetně uvedeného tímto poškodil také polepenou desku s textem a systém kabeláže. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová a vyryté kříže byl v tu chvíli jen nápad.
Vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku České republiky, výše škody prozatím vyčíslena nebyla.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poskození cizí věci. Případem se nadále zabýváme.
28. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje