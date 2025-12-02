Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Noční projížďka, která se nepovedla
Policistům řidič nadýchal při kontrole přes 2,5 promile alkoholu.
První prosincovou noc před půl jednou hodinou ránní napadlo devětadvacetiletého muže usednout za volant osobního vozidla s představou krátké noční projížďky po ulicích města Liberce. Jeho jízda ale neunikla pozornosti policistů vykonávajíích dohled nad bezpečností silničního provozu a veřejným pořádkem.
Řidiče osobního vozidla VW Passat policisté zastavili k běžné silniční kontrole. Součástí byla i dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Závan alkoholu a zarudlé oči řidiče totiž nešly přehlédnout. S provedením dechové zkoušky řidič souhlasil a po poučení ji absolvoval. Přístroj postupně naměříl hodnoty 2,61 a 2,74 promile alkoholu v dechu. Muž popíjení před jízdou sám příznal, uvedl, že pil vodku a pivo, což se v naměřených hodnotách výrazně projevilo.
Řidič už svou projíižďku do místa bydliště nedokončil a dále již pokračoval jako spolujezdec v policejním voze na služebnu, kde s ním byly provedeny další potřebné úkony a dokumentace.
Po noci strávené v policejní cele si 29letý řidič převzal ve zkráceném přípravném řízení od policistů Záznam o sdělení podezření z trestného činu ohrožení pov vlivem návykové látky, za který mu hrozí dle trestního zákoníku trest odnění svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
|
⇒ Jízda pod vlivem alkoholu patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod! I malé množství alkoholu zpomaluje reakce, zkresluje vnímání a výrazně zvyšuje riziko, že řidič nezvládne vozidlo.
Pokud pijete ⇒ neříďte. Pokud řídíte ⇒ nepijte.
2. prosince 2025
por. Bc. Klára Jeníčková