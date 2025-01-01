Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Noční policejní akce na Brněnsku
Při zátahu bylo odhaleno několik nezodpovědných řidičů. [VIDEO]
V noci z pátku na sobotu proběhla v oblasti Kuřimska a Tišnovska rozsáhlá policejní akce zaměřená na prevenci a potírání trestné činnosti, například v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Do tohoto opatření byla nasazena více než dvacítka policistů z obvodních oddělení, dopravní a kriminální policie. Policisté během nočních hodin zaměřovali svoji pozornost nejen na řidiče motorových vozidel, ale také na cyklisty a jezdce na koloběžkách. Důkladné kontroly probíhaly nejen na všech hlavních výjezdech a příjezdech do Kuřimi a Tišnova, ale i na několika místech ve městě. Kromě řidičů zkoumali hlídky i posádky kontrolovaných vozidel.
Během několikahodinové akce policisté zkontrolovali téměř 400 osob a 370 vozidel. V síti uvázlo několik nezodpovědných šoférů, z nichž většina měla pozitivní testy na návykové látky. Odhaleni byli například čtyři řidiči, kteří měli pozitivní test na drogy, přičemž se zejména jednalo o pervitin. U dalších tří řidičů byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. Nejvyšší hodnotu naměřili u dvaapadesátiletého muže v Kuřimi, který nadýchal téměř půldruhého promile. Řidič přitom hlídce uvedl, že před jízdou se posilnil několika pivy, a navíc měl i platnou blokaci řidičského průkazu. Podobný problém s řidičským průkazem měl i čtyřiapadesátiletý řidič, kterého hlídka kontrolovala v Tišnově. Ten zase usedl za volant i přesto, že o řidičský průkaz přišel po dosažení hranice 12 bodů.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 24. listopadu 2025.