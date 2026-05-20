Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Noční pátrací akce měla šťastný konec

Na pomoc s páráním byla vyslána také letecká služba. 

Na obvodním oddělení ve Vimperku oznámila včera před osmnáctou hodinou jedna žena, že pohřešuje svou dvacetiletou dceru, s tím, že se obávala o její život a zdraví. Do pátrání po mladé ženě se ihned zapojili vimperští i hornovltavičtí policisté, dvě hlídky dopravních policistů, policejní psovod a vzlétnul i policejní vrtulník. Na místě pátrací akce vše řídil dosahový důstojník. Po ženě se pátralo v oblasti katastru obce Čkyně, kde byla nakonec v lesním prostranství po jedné hodině ranní také nalezena. Ženu se podařilo vypátrat, ve spolupráci s leteckou službou, vimperským policistům. Poděkování patří všem, kdo se do pátrací akce zapojili. Díky rychlé a profesionální koordinaci zúčastněných složek, tak mohla být dívka v pořádku předána své matce.      

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
20. května 2026

