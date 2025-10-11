Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Noční návštěvník nádražní budovy polekal výpravčí
Ukázalo se, že je neškodný. Poté, co násilně vnikl do odpočinkové místnosti pro zaměstnance, usnul na pohovce a spal jako mimino.
V neděli po třetí hodině nad ránem pracovala v kanceláři pro řízení provozu na vlakovém nádraží v Horní Polici výpravčí, když uslyšela řinčení skla z odpočinkové místnosti pro zaměstnance. Sloužila sama a v tu chvíli se na svém pracovišti přestala cítit bezpečně. Kontaktovala proto tísňovou linku 158 a naše hlídka později na místě zjistila, že ve vedlejší služební místnosti tvrdě spí na gauči nějaký muž. Jednalo se o 41letého Českolipana.
Potom, co ho kolegové vzbudili, bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Z jeho dechu cítili alkohol a měl velké problémy s motorikou. Postěžoval si, že se zúčastnil nevydařené oslavy, ze které narychlo odešel jen v tričku v domnění, že se do České Lípy dostane vlakem. Cestou si zvrtnul nohu, spadl do kaluže a byla mu neskutečná zima, před kterou se potřeboval někam schovat. Nádražní budova ale byla zamčená a na jeho klepání na okna nikdo nereagoval, proto v opilosti rozbil dveře do místnosti, kde se čistě náhodou nacházela pohovka. Na tu hned ulehl, přikryl se dekou a tvrdě usnul.
Vzhledem k jeho stavu se téhož dne dospal v policejní cele a po jeho vystřízlivění jsme ho po nezbytných provedených úkonech propustili domů. Jeho noční epizoda bude mít nejspíš dohru v přestupkovém řízení.
10. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková