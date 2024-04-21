Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Noční návštěva pivnice
Pod rouškou tmy se do jedné z restaurací v Praze 6 vloupal nezvaný host. Policisté teď pátrají po jeho totožnosti.
Od neděle 22. března pracují pražští policisté na objasnění případu vloupání do restaurace v Praze 6. Nezvaný host tam kolem půl páté ráno rozbil okno, vlezl dovnitř a celou ji prohledal. Na místě pak nalezl přes čtrnáct tisíc korun a tablet. A jak přišel, tak během několika minut s odcizenými věcmi rozbitým oknem zase odešel. Majiteli tak během chvíle vznikla celková škoda přesahující pětadvacet tisíc korun, neboť zahrnuje i poničené okno a zničené vybavení provozovny.
Vyhodnocené zajištěné záznamy nejsou kvalitní, přesto si myslíme, že by podezřelého mohl někdo poznat. Pokud se tak stane, prosíme, kontaktujte linku 158. Děkujeme.
Případ je prověřován pro podezření z trestného činu krádež, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
21. duben 2024