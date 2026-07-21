Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Noční konflikt skončil zraněním
Policisté hledají svědky potyčky v centru Hradce Králové.
Policisté prověřují okolnosti fyzického napadení, k němuž došlo v noci z 20. na 21. června 2026 během hudební produkce v centru Hradce Králové. Incident se odehrál krátce před půlnocí na veřejně přístupném místě v lokalitě Kavčí plácek během hudebního vystoupení.
Podle dosud zjištěných informací měl dosud neustanovený muž po předchozí rozepři fyzicky napadnout jiného muže. Útok měl směřovat na oblast obličeje, přičemž napadený utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou zdravotní péči. V souvislosti s případem byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví.
Policisté nyní zjišťují všechny okolnosti události a obracejí se na veřejnost se žádostí o spolupráci. Zejména hledají osoby, které byly incidentu přítomny, pořizovaly v danou dobu fotografie nebo videozáznamy, případně disponují informacemi, které by mohly přispět k objasnění případu. Policisté se zároveň obracejí také na muže, který byl druhým účastníkem konfliktu. Jeho výpověď by mohla napomoci k objektivnímu objasnění všech okolností události. Jakékoliv poznatky můžete oznámit prostřednictvím linky 158 nebo se obrátit přímo na policisty obvodního oddělení Hradec Králové II (tel.č. 974 527 661).
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
21.7.2026