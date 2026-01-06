Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Noční jízda skončila proraženým plotem
Silně opilý řidič z místa nehody ujel.
V uplynulých dnech došlo v obci Neděliště k dopravní nehodě, která se odehrála v nočních hodinách. Dvacetiletý cizinec řídil vozidlo značky Škoda Octavia ve směru na obec Máslojedy, kdy podle dosavadního šetření nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem ani stavu vozidla. Po projetí levotočivé zatáčky měl dostat smyk, vyjet mimo komunikaci a poté měl prorazit drátěné oplocení rodinného domu, na jehož pozemku vozidlo zastavilo. Následně z místa odjel a při vyjíždění měl poškodit také přilehlé silniční zařízení.
Na místo vyjela hlídka obvodního oddělení Smiřice, která se po získání informací vydala pátrat po vozidle do okolních obcí. Při průjezdu Hořiněvsí policisté zpozorovali vůz odpovídající popisu, který jel proti nim směrem k Máslojedům výrazně vyšší rychlostí, než umožňovaly aktuální povětrnostní podmínky. Hlídka se okamžitě otočila a začala vozidlo pronásledovat. Podezřelý řidič však pokračoval v rychlé a rizikové jízdě směrem k obci Žiželeves.
Před obcí Žiželeves policisté podezřelé vozidlo dojeli a vydali řidiči výzvu k zastavení pomocí světelného a zvukového znamení. Ten však nereagoval a pokračoval v jízdě, zastavil až v intravilánu obce. Vzhledem k situaci policisté postupovali z taktických důvodů se zvýšenou opatrností a vyzvali řidiče k okamžitému vystoupení z vozidla. Protože výzvu nerespektoval, byly použity donucovací prostředky a následně byl zadržen. Celý zákrok se obešel bez zranění i škody na majetku.
Dodatečně bylo potvrzeno, že se skutečně jednalo o vozidlo, které odjelo od dopravní nehody v Nedělišti – na místě byla nalezena přední registrační značka, která odpovídala zadní tabulce zastaveného vozidla.
U řidiče byly následně provedeny dechové zkoušky, které prokázaly hodnoty přesahující dvě promile (2,29 a 2,32 promile alkoholu v dechu).
Policisté jej následně převezli k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve, které podstoupil ve zdravotnickém zařízení. Test na jiné návykové látky byl negativní. Řidič nepředložil řidičský průkaz a po provedených úkonech byl umístěn do policejní cely.
Při nehodě nedošlo ke zranění osob a technická závada na vozidle byla vyloučena. Celková škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 35 tisíc korun. Případ je nadále v šetření hradeckých dopravních policistů.
por. Bc. Martina Jandová
6.1.2026