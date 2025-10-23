Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Noční fantom dopaden
Kriminalisté obvinili 19 letého mladíka z několika loupeží na Lounsku.
Kriminalisté společně s policisty v poslední době usilovně pracovali na objasnění několika případů, kde figuroval lounský noční fantom.ilustrační foto
Ten měl v nočních, až brzkých ranních hodinách přepadávat a okrádat o finanční hotovost dvaasedmdesátiletého muže bez domova. Postarší muž se ubíral ke spánku na různých místech v Lounech, a to na velice frekventovaných ulicích města. Ani to nočního lupiče neodradilo a dotyčného muže v tíživé situaci v několika případech okradl a za pomoci násilí oloupil, přičemž mu způsobil lehká zranění. Dle slov kriminalistů se tou dobou neznámý pachatel v souhrnu zmocnil více než 50 tisíc korun.
Nyní toto jednání kladou za vinu teprve devatenáctiletému mladíkovi cizí státní příslušnosti, který si ve sdělení obvinění vyslechl již zmíněné trestné činy krádeže a loupeže. Dnes už na rozhodnutí soudu mladý muž čeká ve vazební věznici a v případě uznání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
23. října 2025
