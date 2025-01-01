Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Noční cvičení v hypermarketu
Na okraji Valašského Meziříčí se uskutečnil cvičný zákrok proti „aktivnímu střelci“.
V pondělí 22. září 2025 v nočních hodinách se v prostorách hypermarketu TESCO ve Valašském Meziříčí uskutečnilo plánované taktické cvičení Policie České republiky a dalších složek Integrovaného záchranného systému.
Cílem cvičení byl především nácvik policejního zásahu proti tzv. aktivnímu střelci a zároveň šlo o prověření součinnosti všech složek Integrovaného záchranného systému při řešení této zcela mimořádné události.
Do cvičení bylo aktivně zapojeno více než 300 osob z řad policistů, hasičů, zdravotníků, městských strážníků a figurantů z řad veřejnosti. Konkrétně se o role komparzistů věrohodně postarali zaměstnanci obchodní společnosti, studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku Zlín a studenti Základní odborné přípravy z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy PČR v Holešově.
Kromě uniformovaných policistů se do akce zapojili i kriminalisté či členové Týmu krizové intervence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Několikahodinové cvičení se obešlo bez mimořádných událostí a hodnotitelé získali množství informací a poznatků, které následně podrobí i důkladné analýze.
Zvláštní poděkování patří společnosti Tesco Stores ČR, a. s., a to nejen za poskytnutí vnitřních a venkovních prostor, ale i za organizační, personální a materiální pomoc.
23. září 2025, nprap. Petr Jaroš