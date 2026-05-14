Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nocleh v cizí chalupě se nevyplatil
Broumovští policisté našli a zadrželi nezvaného hosta, který se marně schovával pod postelí.
Policisté z obvodního oddělení Police nad Metují vedou zkrácené přípravné řízení proti třiatřicetiletému cizinci, kterého dne 6. května 2026 zadržela prvosledová hlídka z Broumova přímo v objektu rekreační chalupy v obci Hlavňov. Muž se v objektu zdržoval neoprávněně, bez vědomí a souhlasu majitele. K jeho dopadení výrazně přispěla všímavost souseda a rychlá, důsledná práce zasahujících policistů.
Celý případ začal oznámením na tísňovou linku 158. Pozorný soused uvedl, že ve vedlejší chalupě zaznamenal pohyb cizí osoby se psem a svítí se tam. Po kontaktování majitele nemovitosti bylo potvrzeno, že objekt by měl být prázdný. Na místo byla bezodkladně vyslána policejní hlídka z Broumova.
Vzhledem k tomu, že do objektu bylo vniknuto násilným - vypáčením okna a nebylo zřejmé, zda je podezřelý ozbrojen, policisté při zákroku postupovali s maximální obezřetností a vstoupili do objektu se zbraní připravenou k použití. Podezřelý se snažil před hlídkou ukrýt. Policisté následně provedli důkladnou prohlídku celého objektu, při níž nalezli muže schovaného pod postelí. Na místě ho zadrželi za použití donucovacích prostředků, konkrétně pod hrozbou namířené střelné zbraně, a následně ho umístili do policejní cely. Dechovou zkouškou mu policisté naměřili hodnotu 1,07 promile alkoholu.
Další prověřování ukázalo, že muž chalupu nevyužil pouze k odcizení věcí, ale i k vlastní „rekreaci“. Během neoprávněného pobytu zkonzumoval značné množství alkoholu, včetně vína, likérů a piva. Dále spotřeboval zásoby potravin, zejména sladkosti a další pochutiny, odcizil finanční hotovost a poškodil vybavení objektu.
Při výslechu se k jednání doznal. Uvedl také, že do objektu vnikl i se svým psem, kterého má u sebe již několik let. Kromě uvedeného skutku se doznal i k dalšímu protiprávnímu jednání – na začátku května se v obci Božanov vloupal do zaparkovaného karavanu, odkud odcizil oblečení, které měl v době zadržení na sobě.
Ačkoliv v evidencích České republiky neměl dosud žádný záznam o odsouzení, policisté prostřednictvím mezinárodní spolupráce zjistili, že se nejedná o osobu bez trestní minulosti. Ve své domovské zemi má deset záznamů v rejstříku trestů, převážně za majetkovou trestnou činnost a neoprávněné užívání cizích věcí.
Muž si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na více než deset tisíc korun. Díky úspěšnému zásahu policistů se podařilo zabránit dalším škodám na majetku a pokračování v trestné činnosti.
por. Karolína Macháčková
14.5.2026