Noc vědců 2025

Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku a výstroj. 

V pátek 26. září odpoledne jsme byli součástí akce Noc vědců 2025, kterou tradičně pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Odpoledne jsme tak mohli zpestřit nejen těm nejmenším, ale i dospělým. Prvosledová hlídka z Obvodního oddělení Uherské Hradiště a kriminalistický technik nabídli k prohlédnutí služební vozidla. Dále kromě roztočení kola štěstí s dopravní tematikou si každý mohl vzít např. křížovky, omalovánky, reflexní pásku, případně letáky s preventivními radami. Pro děti byla připravená policejní razítka a pro dospělé alkobrýle.  

29. září 2025, por. Bc. Milena Šabatová

