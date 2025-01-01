Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Noc vědců 2025
Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku a výstroj.
V pátek 26. září odpoledne jsme byli součástí akce Noc vědců 2025, kterou tradičně pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Odpoledne jsme tak mohli zpestřit nejen těm nejmenším, ale i dospělým. Prvosledová hlídka z Obvodního oddělení Uherské Hradiště a kriminalistický technik nabídli k prohlédnutí služební vozidla. Dále kromě roztočení kola štěstí s dopravní tematikou si každý mohl vzít např. křížovky, omalovánky, reflexní pásku, případně letáky s preventivními radami. Pro děti byla připravená policejní razítka a pro dospělé alkobrýle.
29. září 2025, por. Bc. Milena Šabatová