Noc strávila v lese

Pohřešovaná seniorka byla nalezena až na Slovensku. [VIDEO] 

Ztracená seniorka byla po dvou dnech pátrání nalezena na Slovensku – jen několik kilometrů od hranic. Díky pátrací relaci ji poznal pohotový slovenský občan, který ženu odvezl k česko-slovenské hranici. Tam ji předal pátrací rojnici složené z policistů a hasičů. Starší paní byla naštěstí v pořádku, přestože během noci bloudila v lese a dokonce odpočívala opřená o strom. Pomoc si nemohla přivolat, protože se jí vybil mobilní telefon. V sobotu krátce po 14. hodině ji převzali příbuzní.

Do rozsáhlého dvoudenního pátrání se zapojily desítky policistů, profesionálních i dobrovolných hasičů, psovodi, policejní vrtulník s termovizí i drony. Celou akci komplikoval náročný terén – kopcovitý a rozbahněný. Pátrání však nakonec skončilo šťastně.

Děkujeme všem, kteří se do hledání zapojili. Upřímné poděkování za obrovské úsilí vyjádřila i samotná zachráněná seniorka.

Další pohřešovaný houbař byl v pátek i na Znojemsku

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025 - Aktualizace 15:30hod.

Hodonínští policisté pátrají po pohřešované seniorce, která dnes kolem poledne odešla na houby do lesa v katastru obce Radějov a dosud se nevrátila. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a její telefon je nedostupný.

Žena je vysoká přibližně 165 cm, střední postavy. Na sobě měla modré rifle a lehkou béžovou bundu, s sebou nesla bílý plastový kýbl a houbařský nožík.

Pokud jste ji dnes v lesích nebo jejich okolí viděli, okamžitě volejte linku 158.

aplikace Policie ČR
(Pokud se odkaz později stane neaktivní, znamená to, že bylo pátrání ukončeno.)

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025.

Foto - Zachráněná seniorka

Foto - Zachráněná seniorka 

  • Audio - Noc strávila v lese.mp3
    Velikost souboru: 877,2 KB / formát MP3

