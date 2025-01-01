Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Noc strávila v lese
Pohřešovaná seniorka byla nalezena až na Slovensku. [VIDEO]
Ztracená seniorka byla po dvou dnech pátrání nalezena na Slovensku – jen několik kilometrů od hranic. Díky pátrací relaci ji poznal pohotový slovenský občan, který ženu odvezl k česko-slovenské hranici. Tam ji předal pátrací rojnici složené z policistů a hasičů. Starší paní byla naštěstí v pořádku, přestože během noci bloudila v lese a dokonce odpočívala opřená o strom. Pomoc si nemohla přivolat, protože se jí vybil mobilní telefon. V sobotu krátce po 14. hodině ji převzali příbuzní.
Do rozsáhlého dvoudenního pátrání se zapojily desítky policistů, profesionálních i dobrovolných hasičů, psovodi, policejní vrtulník s termovizí i drony. Celou akci komplikoval náročný terén – kopcovitý a rozbahněný. Pátrání však nakonec skončilo šťastně.
Děkujeme všem, kteří se do hledání zapojili. Upřímné poděkování za obrovské úsilí vyjádřila i samotná zachráněná seniorka.
Další pohřešovaný houbař byl v pátek i na Znojemsku.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025 - Aktualizace 15:30hod.
Hodonínští policisté pátrají po pohřešované seniorce, která dnes kolem poledne odešla na houby do lesa v katastru obce Radějov a dosud se nevrátila. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a její telefon je nedostupný.
Žena je vysoká přibližně 165 cm, střední postavy. Na sobě měla modré rifle a lehkou béžovou bundu, s sebou nesla bílý plastový kýbl a houbařský nožík.
Pokud jste ji dnes v lesích nebo jejich okolí viděli, okamžitě volejte linku 158.
Pátrací detail najdete zde: aplikace Policie ČR
(Pokud se odkaz později stane neaktivní, znamená to, že bylo pátrání ukončeno.)
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025.