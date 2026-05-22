Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nikotinová loupež na Rychnovsku
Policisté muže zadrželi přímo na místě činu.
Policisté z obvodního oddělení Týniště nad Orlicí sdělili tento týden ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci 40letému muži. Ten totiž v sobotu 2. května v noci při cestě z restaurace zřejmě „neovládl“ své chutě na nikotin a dlažební kostkou rozbil skleněnou výlohu trafiky v Týništi nad Orlicí, ze které odcizil přes dvě desítky krabiček s cigaretami a nikotinové sáčky. Moc dlouho si ale lupu neužil. Stačil rozbalit jednu krabičku, zapálit si cigaretu a už byli na místě policisté, kteří ho zadrželi přímo za budovou trafiky bezprostředně po spáchání trestného činu. Podezřelý nezapíral, na místě se policistům doznal a vydal veškeré odcizené cigarety a nikotinové sáčky za téměř dva a půl tisíce korun.
Policisté muže vyzvali k provedení dechové zkoušky, která vyšla pozitivně a ukázala na téměř 2 promile alkoholu. Policisté zadrženého muže eskortovali na obvodní oddělení k provedení procesních úkonů. Kromě odcizených cigaret majiteli trafiky způsobil ještě téměř dvaceti tisícovou škodu na výloze prodejny.
V případě pravomocného odsouzení hrozí 40letému muži za trestné činy krádeže a poškození cizí věci trest odnětí svobody až na 2 léta.
22. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová