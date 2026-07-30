Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nikdy neplaťte prostřednictvím odkazu v nevyžádané SMS
Falešná výzva k úhradě parkovného připravila muže o 12 tisíc korun.
Litoměřičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se zabývají případem internetového podvodu, při kterém neznámý pachatel zneužil důvěru poškozeného a připravil ho o 12 tisíc korun.
Neznámý pachatel zaslal poškozenému podvodnou SMS zprávu, která se tvářila jako upozornění na neuhrazený parkovací poplatek. Součástí zprávy byl odkaz na internetové stránky, které svým vzhledem napodobovaly platební portál určený k úhradě parkovného.
Poškozený v domnění, že řeší běžnou platbu za parkování, na odkaz klikl a vyplnil požadované údaje ke své platební kartě. Následně byl vyzván k potvrzení uložení platební karty do elektronické peněženky. Tím však nevědomky umožnil pachateli získat neoprávněný přístup ke svému platebnímu prostředku.
Pachatel následně získané údaje zneužil a provedl dvě bezhotovostní platby v obchodě, každou ve výši 6 000 korun. Poškozenému tak vznikla škoda v celkové výši 12 000 korun.
Litoměřičtí policisté v souvislosti s případem zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě objasnění skutku hrozí dosud neznámému pachateli trest odnětí svobody až na osm let.
Kriminalisté upozorňují, že podvodné SMS zprávy týkající se údajně nezaplaceného parkovného, mýtného, poplatků za zásilku nebo pokut patří v současnosti mezi nejčastější formy internetových podvodů. Pachatelé spoléhají na to, že adresát bude chtít situaci rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje.
Před zadáním údajů ke své platební kartě si vždy ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele služby. Stejně důležité je pečlivě číst výzvy, které potvrzujete ve svém mobilním telefonu nebo bankovní aplikaci. Uložení platební karty do elektronické peněženky totiž může ve skutečnosti znamenat, že umožňujete její používání jiné osobě.
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30. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje