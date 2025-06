Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nezvládla manévr couvání, způsobila dvacetitisícovou škodu a ujela

JABLONECKO - Nyní po ní pátráme.

Řeč je o řidičce osobního vozidla tovární značky Škoda Citigo světle zelené barvy, která v úterý 10. června mezi 16.30 a 16.45 na parkovišti před prodejnou Penny v ulici Ivana Olbrachta v Jablonci nad Nisou při couvání nabourala do zaparkovaného vozidla značky Dacia Duster, na kterém způsobila dvacetitisícovou škodu. Z místa nehody pak odjela, aniž by ji jakkoliv řešila, a proto po ní a jejím vozidle pátráme. Zatím víme jen to, že by se mělo jednat o tmavovlásku, která řídí světle zelené pětidvéřové Citigo. Její vozidlo, které na místě nehodové události zaznamenala bezpečnostní kamera, můžete vidět na fotografii pod článkem. Pokud nám můžete s pátráním pomoci, ozvěte se nám na linku 158.

20. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

