Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nezvládla jízdu na ujetém sněhu

Mladá řidička na zasněžené silnici nepřizpůsobila rychlost a skončila s autem na boku. 

V neděli 23. listopadu po 13. hodině došlo na silnici č. II/440 ve směru jízdy od obce Dětřichov nad Bystřicí na Moravský Beroun k dopravní nehodě osobního vozidla zn. Škoda Fabia. Její 21letá řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména dopravně-technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostala smyk, vyjela vlevo mimo komunikaci a narazila do stromu. Vozidlo zůstalo převrácené na pravé straně komunikace na pravém boku. Provedená dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu. Řidička byla se zraněním převezena do šternberské nemocnice.

por. Mgr. Ivana Skoupilová
24. listopadu 2025

