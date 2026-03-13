Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezodpovědný řidič

Zákaz řízení a pozitivní orientační test. 

Policejní kontrola odhalila řidiče se zákazem řízení všech motorových vozidel. Policisté obvodního oddělení Strakonice 30letého muže zastavili ve čtvrtek 13. března 2026 odpoledne v ulici U Řepické zastávky ve Strakonicích. Jak se ukázalo, řidič motorové vozidlo řídil i přesto, že mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Písku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech druhů motorových vozidel, tedy mařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci. Řidič byl následně vyzván k podrobení se orientačnímu testu DrugWipe 5SP na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin/metanfetamin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu muž odmítl. Muž se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
13. března 2026

