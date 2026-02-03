Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nezodpovědný řidič
S platným zákazem řízení a pod vlivem drog způsobil dopravní nehodu se zraněním.
Dopravní policisté vyjížděli v sobotu po šestnácté hodině k dopravní nehodě dvou vozidel, ke které došlo na křižovatce hlavní pozemní komunikace II/144 v úseku obcí Husinec – Vlachovo Březí s vedlejší silnicí III. třídy v úseku obcí Chlumany – Budkov. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla Ford Focus, přijíždějící ke křižovatce po vedlejší silnici od obce Chlumany, který nedal přednost v jízdě řidiči osobního vozidla Renault, jedoucího po hlavní silnici od obce Husinec, čímž došlo ke střetu těchto dvou vozidel. Při dopravní nehodě utpěl přesně nezjištěná zranění řidič a jeho spolujezdkyně z vozidla Renault, kteří byli z místa nehody převezeni rychlou záchrannou službou do nemocnice. U obou řidičů vyloučila alkohol orientační dechová zkouška. U podezřelého řidiče však vyšel pozitivní test na Amfetaminy/Metamfetaminy, Opiáty i Kokain. Z tohoto důvodu byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření, spojeného s odběrem žilní krve a moči, kterému se dobrovolně podrobil. Lustrací tohoto řidiče se dále zjistilo, že má platnou blokaci řidičského oprávnění. Hmotná škoda na vozidle Renault byla předběžně vyčíslena na 200 000 korun a na vozidle Ford na 100 000 korun. Dopravní policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
3. února 2026