Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neznáte osoby na záznamu?
Vandalové ve Znojmě ničili sprejem či fixou. [VIDEO]
Znojemští policisté se již několik měsíců zabývají několika případy sprejerství v okresním městě. V jednom z nich se však podařilo pachatele zachytit kamerovým systémem přímo při činu. Muž v kapuci si jako místo svého výtvarného řádění vybral bránu u Vlkovy věže přímo v centru města. Tu následně na několika místech popsal fixem a způsobil tak škodu v řádu několika tisíc korun.
Policisté nyní žádají veřejnost o spolupráci při ztotožnění neznámého muže, který je zachycen na záznamu. Pokud ho někdo poznává, může informace předat na tísňové lince 158 nebo přímo znojemským policistům na telefonním čísle 607 054 030.
Další dosud neukončený případ obdobného vandalství se stal také v minulém roce, kdy neznámý pachatel ve Znojmě sprejem postříkal betonový plot u rodinného domu. Škoda byla vyčíslena na více než deset tisíc korun. Policisté by v souvislosti s tímto skutkem potřebovali vyslechnout dva mladíky, kteří se v době činu pohybovali v bezprostřední blízkosti poškozeného objektu a mohli by poskytnout důležité svědectví.
Pokud tyto osoby na záznamu poznáváte, kontaktujte policisty na výše uvedených číslech, případně se můžete osobně dostavit na Obvodní oddělení policie ve Znojmě.
Za poškození cizí věci, včetně posprejování či popsání barvou nebo jinou látkou, hrozí pachateli podle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na jeden rok
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. ledna 2026.