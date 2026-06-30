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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neznáte muže z fotografie?

Policisté pátrají po totožnosti muže z fotografie. 

Policisté z obvodního oddělení Neštěmice se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti dosud neznámého muže, který by mohl přispět k objasnění prověřovaného případu trestného činu podvodu.

V souvislosti s probíhajícím prověřováním případu policisté získali fotografii muže, jehož totožnost se jim dosud nepodařilo zjistit. Na základě dosud zjištěných skutečností se domnívají, že by mohl poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.

Pokud muže na zveřejněné fotografii poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty obvodního oddělení Neštěmice na tel. čísle 974 427 400, případně na tísňové lince 158 nebo se obraťte na kteroukoliv policejní služebnu.

Děkujeme veřejnosti za spolupráci a pomoc při objasnění případu.

30. června 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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