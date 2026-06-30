Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Neznáte muže z fotografie?
Policisté pátrají po totožnosti muže z fotografie.
Policisté z obvodního oddělení Neštěmice se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti dosud neznámého muže, který by mohl přispět k objasnění prověřovaného případu trestného činu podvodu.
V souvislosti s probíhajícím prověřováním případu policisté získali fotografii muže, jehož totožnost se jim dosud nepodařilo zjistit. Na základě dosud zjištěných skutečností se domnívají, že by mohl poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.
Pokud muže na zveřejněné fotografii poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty obvodního oddělení Neštěmice na tel. čísle 974 427 400, případně na tísňové lince 158 nebo se obraťte na kteroukoliv policejní služebnu.
Děkujeme veřejnosti za spolupráci a pomoc při objasnění případu.
30. června 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje