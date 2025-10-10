Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neznámý vandal posprejoval fasádu plaveckého stadionu ve Strakonicích
Policie žádá veřejnost o spolupráci.
Strakoničtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době od září do 8. října 2025 posprejoval fasádu plaveckého stadionu v ulici Na Křemelce ve Strakonicích. Na stěnu budovy nastříkal různé nesmyslné symboly v několika barvách – černé, červené, modré, růžové a žluté. Svým jednáním způsobil škodu odhadnutou na 30 tisíc korun.
Policie žádá všechny, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace vedoucí k dopadení pachatele, aby se obrátili na linku 158 nebo se dostavili na nejbližší policejní služebnu.
Policie zároveň apeluje na veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí. Pokud lidé uvidí někoho, kdo sprejuje nebo poškozuje cizí majetek, měli by okamžitě volat policii. Sprejování není drobný přestupek, ale trestný čin poškození cizí věci, za který hrozí pachatelům trest podle trestního zákoníku.
Každé včasné oznámení může pomoci dopadnout viníka a zabránit dalším škodám. Společnou všímavostí a odpovědným přístupem může veřejnost významně přispět k ochraně svého města i majetku občanů.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
10. října 2025