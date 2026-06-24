Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neznámý vandal poškodil voskovou figurínu krále
Pachatel poškozením exponátu způsobil škodu za nejméně 30 000 korun.
Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov se aktuálně zabývají případem poškození cizí věci, ke kterému došlo v pátek 12. června 2026 v době od 09:00 do 15:00 hodin v muzeu voskových figurín v Českém Krumlově.
Dosud neznámý pachatel zde nezjištěným předmětem poškodil obličej voskové figuríny krále Rudolfa II., do kterého udělal několik vrypů a ornamentů. Svým neuctivým jednáním tak způsobil škodu za nejméně 30 000 korun.
Policisté nyní po pachateli intenzivně pátrají. V této souvislosti se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po pachateli uvedeného protiprávního jednání. Pokud si někdo z návštěvníků muzea v uvedené době všiml něčeho podezřelého, žádáme jej, aby se se svým svědectvím obrátil na policisty obvodního oddělení na služebně v ulici Tovární 165 v Českém Krumlově nebo aby je kontaktoval na telefonním čísle 974 232 700. Využít lze také linku tísňového volání 158.
Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
24. června 2026