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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neznámý vandal poškodil voskovou figurínu krále

Pachatel poškozením exponátu způsobil škodu za nejméně 30 000 korun. 

Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov se aktuálně zabývají případem poškození cizí věci, ke kterému došlo v pátek 12. června 2026 v době od 09:00 do 15:00 hodin v muzeu voskových figurín v Českém Krumlově.

Dosud neznámý pachatel zde nezjištěným předmětem poškodil obličej voskové figuríny krále Rudolfa II., do kterého udělal několik vrypů a ornamentů. Svým neuctivým jednáním tak způsobil škodu za nejméně 30 000 korun.

Policisté nyní po pachateli intenzivně pátrají. V této souvislosti se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po pachateli uvedeného protiprávního jednání. Pokud si někdo z návštěvníků muzea v uvedené době všiml něčeho podezřelého, žádáme jej, aby se se svým svědectvím obrátil na policisty obvodního oddělení na služebně v ulici Tovární 165 v Českém Krumlově nebo aby je kontaktoval na telefonním čísle 974 232 700. Využít lze také linku tísňového volání 158.

Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
24. června 2026

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Poškození figuríny

Poškození figuríny 

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Figurína českého krále Rudolfa II.

Figurína českého krále Rudolfa II. 

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