Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neznámý vandal poškodil kanál vylitím betonu
Policisté hledají svědky, kteří v Chelčického ulici mohli vidět pachatele.
Českobudějovičtí policisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění trestných činů poškození cizí věci a poškození obecně prospěšného zařízení, ke kterým došlo v přesně nezjištěné době v ulici Chelčického v Českých Budějovicích. Konkrétně v blízkosti domu č.p. 23 neznámý pachatel či pachatelé použili beton, který vylili do kanalizace a tím pooškodili kanalizační sběrač v délce 30 m. Celková škoda, kterou způsobili, byla vyčíslena na více než 800 000 korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Policisté žádají případné svědky, kteří by jim mohli poskytout jakékoliv informace o tomto skutku nebo pokud přímo viděli někoho, kdo vylévá betonovou hmotu do kanalizace v lokalitě ulice Chelčického a blízkém okolí, aby policisty kontaktovali na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na linku 158. Přikládáme fotografie z místa činu.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. dubna 2026