Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neznámý řidiči poškodili zaparkované vozy
Svou dopravní nehodu neoznámili a z místa odjeli.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
V sobotu dne 18. října 2025 v době od 02:00 hod. do 02:30 hod., v Českých Budějovicích, na náměstí Přemyla Otakara II., před domem č. 4/7 (u Cafe Plaza) dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil celou levou stranu zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo, stříbrné barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Zdeněk Pelech.
V úterý dne 21. října 2025 v době od 00:00 hod. do 08:45 hod., v Českých Budějovicích, ulice Třebízského č. 2230/18a, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Toyota Corolla, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší prap. Jaroslav Jícha.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
24. října 2025