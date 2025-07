Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neznámý řidič nákladního vozu dnes ráno v Semilech narušil mostní konstrukci a od nehody ujel

SEMILSKO - Pátráme po něm. Je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti.

Dnes jsme krátce před devátou hodinou ranní přijali od Správy železnic informaci o narušení mostní konstrukce v Chuchelské ulici v Semilech, k čemuž s největší pravděpodobností hraničící s jistotou, došlo poté, co řidič dosud nezjištěného nákladního vozidla nerespektoval dopravní značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" a vjel pod most s vyšším nákladem. To způsobilo vychýlení konstrukce mostu, které si vyžádalo okamžitý zásah zaměstnanců Správy železnic.

Drážní zaměstnanci tu v této souvislosti uzavřeli provoz na trati zhruba od osmé hodiny do 12.30. Poté ho obnovili s rychlostním omezením při průjezdu po mostě.

Ačkoliv k podobným kolizím u tohoto mostu čas od času dochází kvůli nedisciplinovanosti řidičů velkých nákladních vozidel, dnešní nehodovou událost jsme poprvé kvalifikovali jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti, a to vzhledem k závažnosti poškození mostu. Po jeho pachateli, který od nehody navíc ujel, intenzivně pátráme.

Pokud nám můžete pomoci zjistit jeho totožnost, ozvěte se nám na bezplatné tísňové lince 158.

15. 7. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

