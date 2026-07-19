Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neznámý pachatel si ponechal nalezenou peněženku - dodatek
Mladý muž se již policistům přihlásil.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice se zabývají případem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Doposud se jim podařilo zjistit, že neznámý pachatel někdy v době od 03:30 až 04:00 hodině dne 20. června na blíže neurčeném místě v Českých Budějovicích nalezl černou koženkovou peněženku značky QuickSilver a místo toho, aby ji odevzdal, tak si ji ponechal. Majitel v ní měl kromě několika platebních karet také osobní doklady a finanční hotovost. Pachatel poté jednu platební kartu opakovaně použil, když s ní provedl celkem čtyři platby. Za tento trestný čin hrozí pachateli v případe dopadení a prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté mají k dispozici kamerový záznam, kde je zachycen neznámý muž, se kterým by v souvislosti s tímto případem potřebovali hovořit. Pokud muže na fotografiích např. podle oblečení poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i sám dotyčný muž. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. července 2026
Dodatek ze dne 20. července 2026
Na základě výzvy se mladý muž osobně přihlásil na obvodním oddělení.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. července 2026