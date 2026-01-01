Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy
Aktuálně šetříme okolnosti odcizení lebky svaté Zdislavy z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Dnes necelých dvacet minut po osmnácté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o krádeži lebky svaté Zdislavy, která byla uložena ve skříňce v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18.00 do 18.15 hodin. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce na velmi nekvalitním záznamu kamery zachycen. Oblečen byl pravděpodobně celý v černém (případně jinak tmavém) oblečení a na nohou měl zřejmě bílé (světlé) boty.
Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé výjimečné události, žádají o pomoc i širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet.
Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
12. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí