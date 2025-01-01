Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neznámý muž měl prodavači vyhrožovat s nožem v ruce
Policisté potřebují hovořit s dvojicí na fotografii.
Břeclavští kriminalisté stále řeší případ krádeže a nebezpečného vyhrožování, ke kterému došlo v říjnu v ulici Jungmannově. Prodejnu potravin ve večerních hodinách navštívila žena, která zde podle majitele obchodu měla odcizit zboží v hodnotě asi dvě stě korun. Prodejce za ní vyběhl ven a chtěl, aby věci vrátila ovšem v tom se na místě objevil neznámý muž a obchodníka fyzicky napadl a měl mu vyhrožovat s nožem v ruce. Muž prodavače na místě držel, dokud žena nezmizela ve tmě.
Kriminalistům se podařilo získat záběry osob, které by mohly celý případ osvětlit. Poznáváte-li dvojici na záběrech, kontaktujte tísňovou linku 158.
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 17. prosince 2025