Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neznámý muž měl prodavači vyhrožovat s nožem v ruce

Policisté potřebují hovořit s dvojicí na fotografii. 

Břeclavští kriminalisté stále řeší případ krádeže a nebezpečného vyhrožování, ke kterému došlo v říjnu v ulici Jungmannově. Prodejnu potravin ve večerních hodinách navštívila žena, která zde podle majitele obchodu měla odcizit zboží v hodnotě asi dvě stě korun. Prodejce za ní vyběhl ven a chtěl, aby věci vrátila ovšem v tom se na místě objevil neznámý muž a obchodníka fyzicky napadl a měl mu vyhrožovat s nožem v ruce. Muž prodavače na místě držel, dokud žena nezmizela ve tmě.

Kriminalistům se podařilo získat záběry osob, které by mohly celý případ osvětlit. Poznáváte-li dvojici na záběrech, kontaktujte tísňovou linku 158.

Policie ČR děkuje za spolupráci!

por. Andrea Cejnková, 17. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

3 Muž2

3 Muž2 

Detailní náhled

1 Dvojice

1 Dvojice 

Detailní náhled

2 Muž1

2 Muž1 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 